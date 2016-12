BORSE EUROPA - Mercati in rialzo dopo parole Draghi

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3143,49 1,33 3019 FTSEUROFIRST300 1369,61 0,98 1316,39 STOXX BANCHE 189,48 1,22 194,21 STOXX OIL&GAS 320,04 1,51 335 STOXX ASSICURAZIONI 245,55 0,84 228,22 STOXX AUTO 476 1,35 481,95 STOXX TLC 317,7 1,07 297,6 STOXX TECH 297,52 1,24 290,51 LONDRA, 20 novembre (Reuters) - Azionario europeo in rialzo questa mattina, sostenuto dalle dichiarazioni accomodanti del numero uno della Bce Mario Draghi che hanno rinverdito le speculazioni secondo cui la banca centrale potrebbe aumentare lo stimolo monetario per la ripresa dell'area euro. Parlando ad un congresso a Francoforte, Draghi ha sottolineato la debolezza degli indicatori economici dell'eurozona e detto che la Bce amplierà il suo programma di acquisto di asset se necessario. "Draghi ha riconosciuto che agire velocemente è necessario per evitare il deterioramento del tasso di inflazione", ha detto Vincenzo Longo, strategist dell'IG. "Il mercato ha esteso i guadagni perché sta cominciando a scontare un quantitative easing sui bond da dicembre". Alle 11,20 italiane circa l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,98%, a 1369,61 punti. Il Dax tedesco segna +1,43%, il Cac francese +1,06%, Londra +0,34%. Tra i singoli titoli in evidenza oggi: La conglomerata francese Bouygues sfiora un +4% dopo che l'ad di Altice ha detto di essere aperto all'acquisto di Bouygues Telecom. Recentemente Bouygues è stata superata da Numericable, di Altice, nell'offerta per l'acquisizione di SFR da Vivendi. Rolls-Royce sale dello 0,5% dopo aver annunciato di aver vinto un contratto da 5 mld di dollari per la fornitura di motori per la costruzione di 50 Airbus commissionati da Delta. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia