BORSE EUROPA - Mercati in calo, pesa andamento settore privato

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3091,02 -1,03 3019 FTSEUROFIRST300 1352,37 -0,55 1316,39 STOXX BANCHE 187,36 -1,32 194,21 STOXX OIL&GAS 312,57 -0,25 335 STOXX ASSICURAZIONI 243,11 -0,28 228,22 STOXX AUTO 464,34 -0,78 481,95 STOXX TLC 313,42 -0,64 297,6 STOXX TECH 292,21 -0,1 290,51 PARIGI, 20 novembre (Reuters) - Prevalgono le vendite sull'azionario europeo dopo la diffusione dei deludenti dati sull'andamento del settore manifatturiero tedesco. Il calo è stato accentuato in corso di seduta dopo la diffusione dell'indice relativo all'attività del settore privato europeo che ha evidenziato una caduta dei nuovi ordini per la prima volta in un anno. Alle 10,25 italiane circa l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cala dello 0,52%, a 1352,77 punti. Il Dax tedesco segna -0,62, il Cac francese -0,81%, Londra scende dello 1,45%. Tra i titoli in evidenza: Airbus ha vinto la gara contro Boeing per una fornitura di 50 aerei del valore di 14 miliardi di dollari alla compagnia americana Delta. Il contratto riguarda i nuovi A350-900 e anche l'aggiornamento degli A330. In borsa il titolo soffre come tutti i mercati europei e segna -0,63%. ThyssenKrupp, il gruppo metallurgico tedesco, è ritornato in utile dopo quattro anni e tornerà a distribuire un dividendo in anticipo, di un anno, rispetto a quanto annunciato dai vertici della società. La borsa premia la società con +0,27%. Johnson Matthey il primo produttore al mondo di marmitte catalitiche ha aumentato le stime sui risultati per l'intero anno grazie al forte ripresa del mercato europeo e all'inasprimento delle misure di protezione ambientale. La semestrale ha chiuso con un utile prima delle imposte in crescita del 2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In borsa le azioni segnano un +2,9%.