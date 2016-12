BORSE EUROPA - Mercati in rialzo, attendono Zew

INDICI ORE 9,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3102,12 0,53 3019 FTSEUROFIRST300 1357,02 0,37 1316,39 STOXX BANCHE 189,53 0,27 194,21 STOXX OIL&GAS 313,43 0,51 335 STOXX ASSICURAZIONI 243,12 0,47 228,22 STOXX AUTO 462,9 0,38 481,95 STOXX TLC 315,79 0,25 297,6 STOXX TECH 290,39 0,49 290,51 PARIGI, 18 novembre (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo questa mattina, in un mercato che scommette sull'inversione di tendenza per l'indice tedesco Zew, che sarà diffuso in mattinata, dopo 10 mesi di declino. Alle 9,45 italiane circa l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,37%, a 1357,02 punti. Il Dax tedesco segna +0,58%, il Cac francese +0,33%. Londra sale dello 0,26. Tra i titoli in evidenza: La compagnia delle tlc Altice in controtendenza cede il 4,1% dopo che i fondi di private equity Carlyle e Cinven hanno venduto 7,5 mln di azioni tramite una vendita accelerata. Volkswagen e Bmw salgono rispettivamente dello 0,73% e dello 0,31% dopo dati positivi sul settore auto a ottobre. KPN sale di oltre il 2% dopo aver annunciato un accordo per comprare il restante 40%, non ancora in suo posesso, dell'azienda di fibre ottiche olandesi Reggefiber. La tedesca Lufthansa guadagna lo 0,5% dopo aver aggiudicato a IBM un contratto di outsourcing per le sue attovività tech. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia