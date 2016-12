BORSE EUROPA - Mercati in calo dopo dati su Giappone in recessione

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3039,82 -0,66 3019 FTSEUROFIRST300 1338,11 -0,53 1316,39 STOXX BANCHE 185,44 -0,99 194,21 STOXX OIL&GAS 308,85 -0,56 335 STOXX ASSICURAZIONI 239,03 -0,69 228,22 STOXX AUTO 453,8 -1,36 481,95 STOXX TLC 311,36 -0,11 297,6 STOXX TECH 286,99 -0,02 290,51 PARIGI, 17 novembre (Reuters) - I mercati europei sono oggi in ribasso per i timori sul rallentamento della crescita globale, dopo i dati che indicano che il Giappone, terza economia mondiale, è in recessione. Alle 10,20 italiane circa l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,53%, a 1338,11 punti. Il Dax tedesco perde lo 0,73%, il Cac francese lo 0,53%. Londra scende dello 0,39. Il Pil del Giappone è sceso a un tasso annuo dell'1,6% nel periodo luglio-settembre, dopo aver perso il 7,3% nel secondo trimestre a seguito dell'aumento dell'Iva, che ha drammaticamente colpito la spesa per i consumi. Le previsioni indicavano un rimbalzo del 2,1% nel terzo trimestre. Intanto, il G20 austrialiano si è concluso ieri con un accordo per sostenere la crescita globale, combattere il cambiamento climatico e l'evasione fiscale, ma le relazioni tra Occidente e Russia restano difficili sulla crisi in Ucraina. Il petrolio è di nuovo in calo, con il greggio Usa che è sceso a 75,18 dollari a barile, il Brent a 78,55 dollari. Tra i titoli in evidenza oggi: Hennes & Mauritz : Il secondo più grande retailer di moda al mondo ha registrato oggi un aumento del 14% nelle vendite ad ottobre rispetto a un anno prima, meglio delle previsioni. Il titolo guadagna oltre l'1,5%. Vivendi : Il gruppo francese specializzato in media ha quasi raddoppiato i profitti a 2,75 miliardi di euro nei primi nove mesi dell'annpo, grazie anche alla vendita della controllata telecom in Marocco e della vendita del pacchetto azionario di Beats, noto produttore di cuffie audio. UBS. Tra le sei banche multate la settimana scorsa dall'autorità di settore britannica per lo scandalo dei tassi di scambio sulle valute, Ubs punta a recuperare i bonus dei suoi trader. Perde lo 0,7%. Siemens : L'amministratore delegato joe Kaeser ha detto che l'unità specializzata in apparecchiature mediche resterà all'interno dell'azienda per il prossimo futuro, liquidando le ipotesi sulla possibile vendita. Il titolo è in perdita. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia