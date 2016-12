BORSE EUROPA - Indici poco mossi, bene Francoforte e Parigi dopo Pil

INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3060,12 0,17 3019 FTSEUROFIRST300 1345,61 -0,14 1316,39 STOXX BANCHE 186,96 0,2 194,21 STOXX OIL&GAS 306,57 -0,78 335 STOXX ASSICURAZIONI 240,17 0,03 228,22 STOXX AUTO 458,79 0,31 481,95 STOXX TLC 311,82 0,25 297,6 STOXX TECH 288,77 0,09 290,51 LONDRA, 14 novembre (Reuters) - Azionario europeo poco mosso questa mattina, con Francoforte e Parigi che fanno meglio delle altre piazze dopo che la Germania ha per un soffio evitato la recessione e l'economia francese è cresciuta più del previsto. I dati, che pongono l'area euro sul corso di un'anemica ripresa ma non di una contrazione, hanno mitigato lo spirito ribassista del mercato che si è giovato poco dopo anche dei numeri su inflazione e Pil nell'area euro, la prima in linea con le attese, il secondo lievemente sopra. Alle 11 italiane circa il Dax sale dello 0,2% e il Cac dello 0,3%, meglio dell'indice paneuropeo FTSEurofirst 300, che alla stessa ora cede lo 0,14%. Londra, scende dello 0,21. Tra i titoli in evidenza oggi: BP perde 2,5% con il Brent che galleggia intorno al minimo degli ultimi 4 anni appena sopra i 77 dlr al barile. La conglomerata francese Bouygues sale del 4% dopo aver alzato le sue stime annue sulle vendite sulla scia di risultati migliori delle attese nel terzo trimestre. Airbus Group, in rialzo del 3,2%, ha riportato un profitto operativo superiore al previsto nei nove mesi, sostenuto dai buoni risultati della divisione elicotteri. La norvegese Schibsted schizza del 26% dopo aver annunciato che collaborerà con la sudafricana Naspers, Singapore Press Holdings e Telenor per accelerare il suo business di e-commerce in Brasile e in altri mercati emergenti. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia