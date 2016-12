BORSE EUROPA -Mercati rimbalzano ma quadro economia resta fiacco

INDICI ORE 10,50 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3076,52 0,96 3019 FTSEUROFIRST300 1350,84 0,55 1316,39 STOXX BANCHE 187,25 0,86 194,21 STOXX OIL&GAS 314,36 0,11 335 STOXX ASSICURAZIONI 240,58 0,19 228,22 STOXX AUTO 461,28 1,1 481,95 STOXX TLC 312,02 0,86 297,6 STOXX TECH 290,5 1,41 290,51 LONDRA, 13 novembre (Reuters) - Le borse europee oggi segnano un rimbalzo grazie ai forti risultati di aziende come Iliad e Kbc, anche se pesano i dati negativi nel settore delle utility. Il titolo di Kbc, gruppo finanziario belga, guadagna quasi il 6% dopo aver registrato un profitto netto più alto del previsto nel terzo trimestre, grazie a un aumento degli utili delle attività bancarie. Iliad, gruppo telecom francese, guadagna quasi il 5% a seguito dell'aumento di abbonati nel mobile, superiore alle attese degli analisti nel terzo trimestre. Alle 10,50 l'FTSEurofirst 300 segna un aumento dello 0,55% a quota 1350,84 punti. Tra le piazze europee, Francoforte guadagna l'1% circa, Londra lo 0,34%, Parigi lo 0,94%. L'FTSEurofirst 300, che ha raggiunto la scorsa settimana il punto massimo da due mesi grazie al giudizio degli investitori sull'ondata di molti risultati positivi delle aziende (il 60% di quelle nello STOXX Europe 600 index ha registrato risultati in linea con le attese o anche superiori), fatica a farsi strada a causa del quadro di debolezza dell'economia in Europa. "Resto neutrale perché non vedo necessariamente un punto di sfondamento verso l'alto", dice arkus Huber, senior trader di Peregrine & Black. "I profitti a sorpresa sono positivi e sembrano avviarsi a conferma nel prossimo trimestre, ma l'economia resta fiacca". Tra i titoli in evidenza: K+S : l'azienda tedesca di fertilizzanti guadagna oltre il 2% ha aumentato le previsioni per i profitti annuali dopo che il risultato operativo trimestrale è cresciuto del 16%, grazie alla ripresa dei prezzi del carbonato di potassio; ALSTOM : il produttore francese di turbine e treni guadagna quasi il 3% sull'annuncio che potrebbe distribuire 3,5-4 miliardi di euro agli azionisti dopo la vendita a General Electric delle attività relative ai macchinari per l'energia; RWE : l'utility tedesca perde quasi il 2,5% dopo aver annunciato che la vendita della controllata DEA a un imprenditore russo (una transazione da 5,1 miliardi di euro) potrebbe avere tempi più lunghi del previsto. SERCO : secondo Sky News il gruppo finanziario Carlyle sarebbe tra gli interessati all'acquisto di una serie di attività poste in vendita dalla società britannica di outsourcing; POLARCUS : La società norvegese di esplorazioni sismiche perde oltre il 6,5%: ha registrato profitti nel terzo trimestre in linea con le attese ma ha ridotto nettamente la guidance annuale sui profitti. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia