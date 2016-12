BORSE EUROPA - Indici in calo, bancari misti dopo multe per accordi su cambi

INDICI ORE 11,10 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3077,76 -0,86 3019 FTSEUROFIRST300 1352,66 -0,45 1316,39 STOXX BANCHE 187,86 -0,95 194,21 STOXX OIL&GAS 316,5 -0,2 335 STOXX ASSICURAZIONI 241,91 -0,31 228,22 STOXX AUTO 458,24 -1,29 481,95 STOXX TLC 311,01 -0,02 297,6 STOXX TECH 288,59 -0,41 290,51 PARIGI, 12 novembre (Reuters) - L'azionario europeo ritraccia dai limitati guadagni di ieri, con HSBC che perde terreno dopo che le autorità di settore hanno multato cinque grandi banche per presunti accordi sul mercato dei cambi. Le autorità britannica e statunitense hanno multato UBS, Citigroup, HSBC, Royal Bank of Scotland e JP Morgan per un totale di 3,4 miliardi di dollari, circa 2,73 miliardi di euro, a seguito di uno scandalo che ha intorbidito il più grande mercato mondiale. Alle 11,10 circa l'FTSEurofirst 300 segna un calo dello 0,45% a quota 1.352,66 punti. Tra le piazze europee, Francoforte cede lo 0,91%, Londra lo 0,42%, Parigi lo 0,65%. "Le multe non sono così alte rispetto ad altre che hanno colpito un certo numero di banche recentemente, e nel complesso il mercato si è abituato", commenta Frederic Rozier, fund manager di Meeschaert. "Ma non rassicura gli investitori sull'outlook per il settore bancario. Ci sono crescenti timori in Europa intorno alla pressione sulle banche e all'interrogativo se la trasmissione delle misure della Bce per sostenere l'attività creditizia funzionerà". Tra i titoli in evidenza: HSBC e Royal Bank of Scotland perdono rispettivamente lo 0,9% e lo 0,5%, mentre JPMorgan e Citi calano dello 0,9% e dello 0,15%. Barclays lascia sul terreno l'1,6%. Ci si aspettava che la banca britannica rientrasse nell'accordo, ma la Fca ha annunciato che la sua indagine sull'istituto continua. In controtendenza UBS, a +0,4% circa, coi trader che sostengono che la multa sia già stata messa in conto. Il gruppo di servizi petroliferi SBM Offshore NV sale quasi del 19,5% dopo un accordo da 240 milioni di dollari con le autorità olandesi nell'ambito di un'indagine su presunte tangenti a funzionari del governo. La catena di supermercati J. Sainsbury perde circa il 4,5% dopo aver annunciato la riduzione della spesa per finanziare il taglio dei prezzi. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia