Borse Europa attese in calo, pesano multe a grandi banche

PARIGI, 12 novembre (Reuters) - Mercati azionari previsti in calo nel Vecchio Continente, dopo la seduta di ieri contrassegnata da limitati guadagni, con i titoli bancari sotto i riflettori dopo che le autorità di settore Usa e britannica hanno multato cinque grandi banche per presunti accordi sul mercato dei cambi.

L'autorità bancaria britannica ha multato UBS, Citigroup, HSBC, Royal Bank of Scotland e JP Morgan per 1,1 miliardi di sterline (1,4 miliardi di euro) per errori nello scambio valutario in un storico accordo legale a seguito di uno scandalo che ha intorbidito il più grande mercato mondiale.