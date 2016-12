BORSE EUROPA - Indici in modesto rialzo, forte Nutreco

INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3077,29 0,4 3019 FTSEUROFIRST300 1348,37 0,28 1316,39 STOXX BANCHE 188,2 -0,25 194,21 STOXX OIL&GAS 320,4 0,86 335 STOXX ASSICURAZIONI 240,14 0,15 228,22 STOXX AUTO 462,82 0,17 481,95 STOXX TLC 301,67 -0,07 297,6 STOXX TECH 286,53 0,16 290,51 PARIGI, 10 novembre (Reuters) - L'azionario europeo è in modesto rialzo oggi, dopo le perdite della seduta di venerdì, con Nutreco che balza del 14% in seguito all'offerta di acquisto da parte di SHV. Alle 10,30 circa l'FTSEurofirst 300 segna un aumento dello 0,28% a quota 1.347,13 punti dopo aver perso lo 0,5% la scorsa settimana. Tra le piazze europee, Francoforte guadagna lo 0,21%, Londra lo 0,25%, Parigi lo 0,43%. Tra i titoli in evidenza: Il gruppo di servizi petroliferi in crisi Fugro schizza del 32%, dopo le recenti perdite, dopo che la rivale Boskalis ha acquistato il 15% delle sue azioni. Sempre sul fronte M&A, Club Mediterranee sale del 4,9% dopo la notizia stampa secondo cui l'italiano Andrea Bonomi starebbe valutando una controfferta per i resort francesi. Solvay guadagna il 2,8% in seguito ad un report per cui starebbe tentando di vendere la sua controllata Acetow dal valore stimato di 2 miliardi di dollari. Solvay non ha commnetato la notizia. Carlsberg sale del 3,3% dopo aver amnnunciato utili piatti nonostante il netto calo delle vendite in Russia. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia