Borse Europa generalmente in rialzo, occhi su bond Spagna

PARIGI, 10 novembre (Reuters) - I mercati europei sono attesi oggi in rialzo, con Francoforte piatta, mentre il dollaro è calato dai livelli record toccati venerdì scorso.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l'indice britannico FTSE 100 apra in rialzo di 13-21 punti (fino a +0,3%), il tedesco DAX in ribasso di 8 punti, praticamente piatto (-0,08%), e il francese CAC 40 prenda 8 punti a +0,2%.

Il FTSEurofirst 300 ha chiuso venerdì in ribasso, -0,5% a 1344,74 punti.

L'attenzione in Europa oggi potrebbe essere catturata soprattutto dalla performance dei titoli di Stato spagnoli, dopo che ieri alcuni milioni di catalani hanno votato a favore dell'indipendenza da Madrid dopo una consultazione non ufficiale.

I dati sull'occupazione Usa, pur se inferiori alle attese, hanno registrato comunque la forza dell'economia statunitense, mentre le ultime statistiche dalla Cina non hanno registrato sorprese. L'indice per le borse asiatiche e del Pacifico, che non comprende Tokyo, segna un +1,2% circa.