BORSE EUROPA - Stabili in attesa dati lavoro Usa, sale ArcelorMittal

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3103,51 0,05 3019 FTSEUROFIRST300 1356,06 0,34 1316,39 STOXX BANCHE 190,66 -0,4 194,21 STOXX OIL&GAS 317,58 1,19 335 STOXX ASSICURAZIONI 242,09 1,04 228,22 STOXX AUTO 467,05 -0,04 481,95 STOXX TLC 304,92 0,39 297,6 STOXX TECH 289,74 -0,49 290,51 PARIGI, 7 novembre (Reuters) - L'azionario europeo è sostanzialmente stabile questa mattina, sostenuto dai buoni risultati societari di blue-chip come il produttore di acciaio ArcelorMittal, mentre c'è attesa per i dati mensili Usa sul lavoro. Alle 10,30 circa l'FTSEurofirst 300 segna un aumento dello 0,34% a quota 1.356,06 punti dopo aver chiuso ieri in rialzo dello 0,19%. Tra le piazze europee, Francoforte guadagna lo 0,32%, Londra lo 0,73%, Parigi lo 0,1%. "Non c'è ancora trend al momento, questo mercato è guidato da posizioni speculative a breve per lo più da parte degli hedge fund", è il commento di Jean-Louis Cussac, numero uno della società parigina Perceval Finance. "Con l'avvicinarsi di fine anno, molti fund manager si preoccupano più di proteggere i guadagni realizzati finora che di fare nuove scommesse". I riflettori sono puntati sui dati relativi all'occupazione negli Usa. Secondo un sondaggio Reuters, i nuovi posti di lavoro sarebbero 231.000 contro i 248.000 di settembre e il tasso di disoccupazione è previsto al 5,9%, invariato. Tra i titoli in evidenza: ArcelorMittal, il maggior produttore mondiale di acciaio, guadagna circa il 3,5%, rimbalzando dopo le recenti perdite dopo aver comunicato un utile sopra le attese nel terzo trimestre e aver detto che i miglioramenti nella divisione acciaio stanno ampiamente controbilanciando la debolezza delle operazioni nel settore minerario. La compagnia assicurativa tedesca Allianz guadagna quasi il 4,8% dopo aver alzato il dividendo in seguito a un balzo dell'utile netto nel terzo trimestre. Il produttore danese di turbine eoliche Vestas Wind Systems è tra i titoli che guadagnano di più: sale dell'11,4% circa dopo aver alzato la guidance per l'anno e aver comunicato risultati trimestrali migliori delle previsioni. Swiss Re sale del 2,8% dopo i risultati. La holding finanziaria Compagnie Financiere Richemont guadagna il 4,4% dopo i risultati del primo semestre. Telekom Austria perde l'1,7% dopo l'annuncio sui termini dell'aumento di capitale. La società di servizi Rentokil Initial perde il 3,7% dopo i risultati del terzo trimestre. Finora circa il 70% delle società europee ha comunicato i risultati trimestrali, con il 59% che ha centrato o superato le previsioni sugli utili e il 61% che ha centrato o superato quelle relative ai ricavi. In termini assoluti, gli utili sono in rialzo del 13,6% rispetto allo stesso trimestre 2013, mentre i ricavi salgono dell'1,3%, bilancio che evidenzia come, nei fatti, la crescita sia dovuta per lo più a tagli di costi e a minori costi di finanziamento. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia