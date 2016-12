BORSE EUROPA - Indici deboli dopo rally scorsa settimana

INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3097,85 -0,5 3019 FTSEUROFIRST300 1348,14 -0,28 1316,39 STOXX BANCHE 194,28 -0,11 194,21 STOXX OIL&GAS 319,24 0,01 335 STOXX ASSICURAZIONI 238,67 -0,3 228,22 STOXX AUTO 461,21 -0,24 481,95 STOXX TLC 303,62 -0,03 297,6 STOXX TECH 286,06 0,02 290,51 PARIGI, 3 novembre (Reuters) - L'azionario europeo è debole questa mattina dopo una partenza piatta, con gli investitori che prendono fiato dopo il rally della scorsa settimana. Alle 11,15 circa l'FTSEurofirst 300 segna un -0,28% a quota 1348,14 dopo aver guadagnato l'1,8% venerdì. Tra le piazze europee, Francoforte cala dello 0,36%, Londra dello 0,94%, Parigi dello 0,38%. "Ci sono ancora un sacco di punti interrogativi nel mercato. Gli investitori non si sono del tutto rassicurati", spiega Jean-Louis Cussac, numero uno di Perceval Finance. Ad affossare ulteriormente il mood del mercato, dati macro deludenti su manifattura e servizi in Cina. Tra i titoli in evidenza oggi: Ryanair balza dell'8,8% dopo aver migliorato il suo outlook sui profitti. Bene anche gli altri titoli del settore, con easyJet +2,7%, Air France-KLM +2,8% e IAG +1,3%. Publicis cede il 5,6% dopo aver annunciato un offerta per il takeover amichevole della statunitense Sapient per 3,7 mld. La svizzera Holcim perde l'1,5% dopo aver comunicato vendite e profitti in calo. Hsbc cede lo 0,4% dopo aver accantonato 378 milioni di dollari per coprire potenziali multe da parte delle autorità britanniche sulle manipolazioni dei cambi e annunciato un calo del 12% degli utili dopo un aumento dei costi. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia