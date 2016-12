BORSE EUROPA - Indici Negativi, pesa primo caso Ebola a NY

INDICI ORE 10,00 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3037,33 -0,23 3019 FTSEUROFIRST300 1314,94 -0,18 1316,39 STOXX BANCHE 193,32 0,15 194,21 STOXX OIL&GAS 314,98 -0,28 335 STOXX ASSICURAZIONI 230,69 -0,05 228,22 STOXX AUTO 448,11 0,43 481,95 STOXX TLC 288,17 0,09 297,6 STOXX TECH 275,53 -0,44 290,51 PARIGI, 24 ottobre (Reuters) - Azionario europeo tendenzialmente in ribasso questa mattina, dopo i guadagni registrati ieri, con gli investitori intimoriti dalla notizia secondo cui un medico rientrato a New York dall'Africa sarebbe risultato positivo al test sull'Ebola. Alle 10,00 circa italiane l'FTSEurofirst 300 perde lo 0,18% a quota 1.314,94. Tra le piazze europee, Francoforte perde lo 0,28%, Londra lo 0,31%, Parigi lo 0,35%. Un medico statunitense, che ha curato in Africa occidentale pazienti malati di Ebola, è il primo caso positivo al virus a NY mentre crescono i timori che la malattia si diffonda oltre i confini africani. Tra i titoli in evidenza oggi: Basf cede il 2,58% dopo aver tagliato le previsioni sugli utili 2015. Volvo schizza del 9,76% dopo aver annunciato un inatteso aumento degli utili core nel terzo trimestre e un taglio dei costi. Rolls-Royce perde lo 0,8% dopo aver finalizzato una jv con Hispano-Suiza, unità della compagnia aerospaziale francese Safran (-0,85%). Astrazeneca è in ribasso dell'1,15% dopo che il board del gigante farmaceutico Usa Pfizer ha approvato la prosecuzione del buyback con un nuovo piano da 11 miliardi di dollari. Kering scende di oltre il 4% dopo aver annunciato vendite e outlook deludenti in occasione dei risultati del terzo trimestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia