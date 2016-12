BORSE EUROPA - Indici di nuovo deboli, balza Nutreco

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 2926,16 -1,15 3019 FTSEUROFIRST300 1273,66 -0,53 1316,39 STOXX BANCHE 183,29 -0,96 194,21 STOXX OIL&GAS 303,58 -1,56 335 STOXX ASSICURAZIONI 223,42 -0,45 228,22 STOXX AUTO 436,12 -0,83 481,95 STOXX TLC 275,71 -0,35 297,6 STOXX TECH 267,7 -2,14 290,51 PARIGI, 20 ottobre (Reuters) - Dopo il netto rimbalzo visto venerdì, torna il segno meno sull'azionario europeo questa mattina, fatta eccezione per titoli come Nutreco, Adidas e Havas interessati da attività di takeover. Alle 10,25 circa italiane l'FTSEurofirst 300 perde lo 0,53% a quota 1.273,66, dopo aver guadagnato il 2,8% venerdì. Tra le piazze europee, Francoforte scende dell'1%, Londra dello 0,51%, Parigi dello 0,91%. I titoli in evidenza oggi: La compagnia olandese di cibo per animali Nutreco balza del 38% dopo che SHV, azienda privata di investimenti sempre olandese, ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo condizionato per acquisire il gruppo a 40 euro per azione, per un totale di 2,69 mld di euro. Il marchio sportivo tedesco Adidas sale del 5,6% dopo che il Wall Street Journal ha scritto che un gruppo di investitori, che include Jynwel Capital e fondi affiliati con il governo di Abu Dhabi, sta preparando un bid da 2,2 mld di dlr per acquisire Reebok. Havas guadagna il 5,8% dopo che il tycoon francese Vincent Bollore ha lanciato un'offerta di scambio sul titolo venerdì con l'idea di prendere il controllo della sesta compagnia pubblicitaria più grande del mondo. Sap cede il 3,78% dopo aver annunciato il taglio delle stime sui profitti operativi annuali. Philips perde il 3,47% a causa della domanda debole in mercati come Russia e Cina che ha portato a perdite nel terzo trimestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia