BORSE EUROPA - In rialzo dopo recente flessione, ma salita resta fragile

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 2926,82 1,81 3019 FTSEUROFIRST300 1264,58 1,45 1316,39 STOXX BANCHE 182,64 2,32 194,21 STOXX OIL&GAS 303,51 2,26 335 STOXX ASSICURAZIONI 222,27 1,76 228,22 STOXX AUTO 436,3 2,56 481,95 STOXX TLC 274,42 1,38 297,6 STOXX TECH 270,84 1,34 290,51 PARIGI, 17 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo questa mattina, dopo una serie di sedute negative, sostenuto dal recupero di Wall Street confortata da dati macro Usa che hanno mitigato i timori sulle prospettive dell'economia statunitense. Alle 10,25 circa italiane l'FTSEurofirst 300 guadagna l'1,45% a quota 1.264,58, dopo aver perso il 3,7% in settimana. Tra le piazze europee, Francoforte sale dell'1,61%, Londra dello 0,96%, Parigi dell'1,48%. I guadagni messi a segno oggi restano comunque fragili, con Rolls-Royce che ha annunciato che non tornerà alla crescita il prossimo anno, una notizia che ha rinfocolato le preoccupazioni sui profitti societari e spinto il titolo britannico ad un calo del 7%. Il sell-off sulle borse europee, in corso da circa un mese, vede gli investitori Usa ridurre la loro esposizione sui mercati del Vecchio continente, secondo dati di Thomson Reuters Lipper. Un sondaggio Lipper tra 109 fondi azionari Usa che investono in Europa, mostra nella settimana al 15 ottobre un flusso di capitali in uscita per 1,3 miliardi di dollari, cifra record dall'inizio del monitoraggio nel 1992. Tra i titoli in evidenza oggi: La norvegese Yara International cede lo 0,31% dopo che è sfumato l'atteso merger con CF Industries che avrebbe creato un gigante dei fertilizzanti da 30 miliardi di dollari. Nel giorno del suo debutto a Londra, il marchio delle scarpe di lusso Jimmy Choo guadagna lo 0,7%. Credit Suisse sale dell'1,81% dopo aver cambianto il top management della sua unità di investment.