BORSE EUROPA - Indici correggono dopo iniziale rimbalzo

INDICI ORE 10,25 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 2888,22 -0,15 3019 FTSEUROFIRST300 1250,08 -0,14 1316,39 STOXX BANCHE 180,24 -0,49 194,21 STOXX OIL&GAS 297,48 -0,37 335 STOXX ASSICURAZIONI 220,54 -0,38 228,22 STOXX AUTO 420,07 0,21 481,95 STOXX TLC 273,58 -0,14 297,6 STOXX TECH 267,85 0,76 290,51 PARIGI, 16 ottobre (Reuters) - Dopo un iniziale rimbalzo l'azionario europeo oggi torna a scendere, registrando la ripresa di vendite che proseguono da un mese sui timori legati all'economia globale e alla deflazione nell'eurozona. Alle 10,25 circa italiane l'FTSEurofirst 300 perde lo 0,14%, a 1.250,08 punti, dopo aver lasciato sul terreno ieri il 3,2%. Tra le piazze europee, Francoforte guadagna lo 0,11%, Londra lo 0,16%, Parigi scende dello 0,33%. Dopo la giornata di ieri, caratterizzata dal ribasso più pronunciato dal 2011, la seduta odierna era partita in rialzo, con gli investitori che sembravano avere recuperato fiducia grazie a risultati societari rassicuranti. "Abbiamo una posizione 'sell' sul mercato nel breve termine", ha detto l'analista di Aurel BGC Gerard Sagnier. "Gli indici europei hanno confermato il movimento di correzione". Tra i titoli in evidenza oggi: Shire perde circa il 7,6% dopo che la società farmaceutica americana AbbVie ha raccomandato agli azionisti di votare contro l'acquisizione da 55 miliardi di dollari del gruppo farmaceutico con base a Dublino, subito dopo una mossa del governo Usa per mettere un freno ai deal che includono l'obiettivo di ridurre le tasse. Il titolo Shire ha perso il 23% ieri, dopo che AbbVie aveva detto che stava riconsiderando l'offerta. Electrolux sale di più del 3,3% dopo i buoni dati Usa sul mercato degli elettrodomestici. Il titolo registra la migliore performance nell'indice STOXX Europe 600 Personal & Household Goods. Il gruppo farmaceutico Roche guadagna circa l'1% dopo aver confermato gli obiettivi annuali di vendite e utili, con la buona performance dei suoi nuovi farmaci per il tumore al seno che ha consentito di centrare le aspettative nel terzo trimestre. Il gruppo francese dei liquori Remy Cointreau sale dell'1% dopo aver confermato gli obiettivi per l'anno di crescita organica.