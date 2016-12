BORSE EUROPA - Indici proseguono calo, male farmaceutici

INDICI ORE 10,35 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 2978,11 -0,76 3019 FTSEUROFIRST300 1282,04 -0,93 1316,39 STOXX BANCHE 187,68 -0,77 194,21 STOXX OIL&GAS 304,86 -1,37 335 STOXX ASSICURAZIONI 226,78 -0,75 228,22 STOXX AUTO 429,51 -0,63 481,95 STOXX TLC 280,86 -0,92 297,6 STOXX TECH 273,76 -0,77 290,51 LONDRA, 14 ottobre (Reuters) - I mercati azionari europei sono nuovamente in calo oggi, appesantiti tra l'altro dalla performance negativa del comparto farmaceutico dopo che l'americana AbbVie ha detto che sta ripensando la sua proposta di acquisto della britannica Shire. Dopo aver caldeggiato il deal ai suoi azionisti, AbbVie sta riconsiderando l'idea di un merger da 32 mld di sterline con Shire a causa di alcuni cambiamenti nelle regole fiscali Usa. Alle 10,35 circa italiane l'FTSEurofirst 300 è in calo dello 0,93%, a 1.282,04 punti. Tra le piazze europee, Francoforte perde lo 0,59%, Londra cede l'1,19%, Parigi scende dello 0,67%. I titoli in evidenza oggi: Statoil cede il 2,41% dopo che l'AD Helge Lund ha dato inaspettatamente le dimissioni per passare alla guida della rivale BG. L'americana Qualcomm ha trovato un accordo per l'acquisto per 2,5 mld di dollari del produttore di chip CSR il cui titolo schizza del 30% a Londra. Danone guadagna il 3,8% dopo vendite migliori del previsto nel terzo trimestre. Il gigante della moda a basso costo H&M sale dell'1,9% dopo aver riportate vendite in rialzo dell'8% a settembre, in linea con le attese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia