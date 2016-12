Borse europee attese in calo su dati economia

LONDRA, 15 ottobre (Reuters) - L'apertura dell'azionario europeo è attesa in calo oggi, dopo una serie di dati negativi per le economie del Vecchio continente diffusi ieri.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in calo di 12-14 punti base (-0,2%), il tedesco DAX di 7-15 punti(-0,2%) e il francese CAC scenda di 13-17 punti (-0,4%).

L'indice tedesco Zew ha registrato un calo sotto lo zero della fiducia di analisti e investitori per la prima volta da novembre 2012, mentre la Germania ha tagliato le stime sulla crescita, la produzione nella zona euro si è contratta, l'inflazione in Gran Bretagna ha rallentato e Fitch ha annunciato il possibile taglio del rating francese.