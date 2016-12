BORSE EUROPA - Indici a nuovo minimo su timori per economia globale

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3075,24 -0,22 3019 FTSEUROFIRST300 1322,04 -0,58 1316,39 STOXX BANCHE 194,5 -0,08 194,21 STOXX OIL&GAS 326 -0,5 335 STOXX ASSICURAZIONI 232,92 -0,4 228,22 STOXX AUTO 436,04 -0,86 481,95 STOXX TLC 293,39 -0,06 297,6 STOXX TECH 280,47 -1,88 290,51 EDIMBURGO, 8 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo è in calo stamani: ha toccato il nuovo minimo da un mese e mezzo, mentre gli investitori a livello globale si liberano delle posizioni rischiose di fronte agli sviluppi poco incoraggianti dell'economia mondiale. Alle 10,45 italiane circa il FTSEurofirst 300 perde lo 0,58%. Per quanto riguarda le piazze europee, Francoforte -0,81%, Londra -0,57%, Parigi -0,4%. L'azionario asiatico e quello Usa hanno perso terreno nella notte dopo il taglio delle stime da parte dell'Fmi sulla crescita globale e i dati tedeschi sulla produzione industriale sotto le attese. "Diciamo che l'Fmi ha calcato la mano ieri e la ciliegina sulla torta è che la crescita globale potrebbe non tornare mai ai livelli pre-crisi", ha commentato in un comunicato Jonathan Sudaria, trader di London Capital Group. "Almeno nel breve termine, sembra che anche i trader siano giunti alla stessa conclusione dato che apparentemente non si ferma la pressione verso la vendita stamattina". Ennesimo segnale di una situazione economica non rosea, la crescita nel settore servizi in Cina risulta rallentata a settembre in un sondaggio HSBC/Markit pubblicato oggi. Vengono venduti in particolare i titoli ciclici, sensibili al grado di ottimismo economico. L'indice che ha perso di più è quello relativo a viaggi e tempo libero, giù dell'1,4%. Tra i titoli in evidenza oggi: I titoli delle compagnie aeree, che risentono dell'arrivo di Ebola in Europa, guidano il calo del settore 'travel and leisure'. Air France-KLM , secondo network europeo per utili, perde l'1,7% dopo aver annunciato che lo sciopero dei piloti di questo mese impatterà sull'Ebitda 2014 per circa 500 milioni di euro. Gerresheimer, società leader nella produzione di pack di vetro per i settori farmaceutico e cosmetico, perde circa il 3,8% dopo la revisione dell'outlook, per cui ha citato un mercato difficile per i clienti farmaceutici Usa e prospettive limitate di crescita nell'Europa dell'Est. Il titolo Myriad sale dell'11,7% circa dopo che il gruppo svizzero attivo nel software per la telefonia mobile ha annunciato un aumento del 52% degli utenti del suo servizio 'msngr chat' nel terzo trimestre. Golden Ocean Group, specializzato nel trasporto 'dry bulk', guadagna quasi il 6% dopo l'accordo per la fusione con Knightsbridge Tankers . L'operatore del settore trasporti FirstGroup è in calo di circa il 3,8% dopo l'annuncio della perdita del contratto ScotRail. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia