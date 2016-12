BORSE EUROPA - Indici in calo, sale Rio Tinto dopo no a proposta fusione

INDICI ORE 10,50 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3106,54 -1,02 3019 FTSEUROFIRST300 1337,92 -0,91 1316,39 STOXX BANCHE 196,24 -0,85 194,21 STOXX OIL&GAS 328,73 -1,1 335 STOXX ASSICURAZIONI 234,19 -0,77 228,22 STOXX AUTO 438,73 -0,8 481,95 STOXX TLC 293,59 -0,98 297,6 STOXX TECH 289,76 -0,85 290,51 PARIGI, 7 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo ha il segno negativo stamani, con gli investitori spaventati dai dati sulla produzione industriale tedesca in calo oltre le attese. A limitare le perdite, però, un rally del settore minerario dopo la notizia che Rio Tinto ha respinto una proposta della rivale Glencore. Alle 10,50 italiane circa il FTSEurofirst 300 perde lo 0,91%. Per quanto riguarda le piazze europee, Francoforte -0,95%, Londra -0,74%, Parigi -1,02%. Secondo i dati diffusi oggi dal ministero dell'Economia, la Germania ha registrato il calo più forte della produzione industriale dalla crisi finanziaria a inizio 2009. "La volatilità è ripresa in Europa, ma non c'è un trend chiaro in termini di direzione", ha commentato l'analista di Aurel BGC Gerard Sagnier. "E' meglio muoversi ai margini per ora. Gli investitori devono essere pazienti, il trend rialzista riprenderà prima o poi". Il tedesco DAX, l'indice con la migliore performance nella zona euro nei cinque anni dal collasso di Lehman Brothers, quest'anno sta restando indietro rispetto agli altri maggiori mercati europei, in calo del 4,4%. Tra i titoli in evidenza oggi: Il gruppo australiano Rio Tinto guadagna oltre il 5,7% dopo avere rivelato di avere respinto l'estate scorsa la proposta di integrazione giunta dalla concorrente più piccola Glencore, operazione che avrebbe dato vita al più grande operatore nel settore minerario soppiantando BHP Billiton. La notizia ha fatto sperare in un consolidamento del settore delle risorse di base, recentemente colpito dal calo dei prezzi dei metalli compreso quello del ferro grezzo, sceso ai minimi da cinque anni. L'indice del settore delle risorse di base ha perso il 12% dalla fine di luglio. Restando nel settore, il titolo Anglo American guadagna circa l'1,6% e BHP Billiton lo 0,09%, mentre Glencore perde lo 0,14% circa. La società di esplorazione petrolifera Cairn Energy guadagna circa il 9,8% dopo aver annunciato la scoperta di petrolio in un pozzo in un'area non ancora sfruttata al largo delle coste del Senegal. La catena di abbigliamento svedese MQ sale di oltre il 5% dopo avere annunciato un forte aumento degli utili trimestrali grazie al taglio dei costi. RWE perde circa l'1,6%. Siemens lascia sul terreno l'1,25%. Commerzbank è in calo di circa l'1,5%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia