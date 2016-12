Borse Europa attese in rimbalzo, occhi su dati lavoro Usa

LONDRA, 3 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo oggi, dopo il calo più forte in 15 mesi registrato nella precedente seduta.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l'indice britannico FTSE 100 apra in aumento di 34-36 punti, pari a +0,6% e il francese CAC 40 in rialzo di 30-33 punti, pari a +0,8%. Il mercato tedesco è chiuso per festività.