BORSE EUROPA - Indici a minimi da 5 settimane, occhi su Bce

INDICI ORE 10,55 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3172,13 -0,72 3019 FTSEUROFIRST300 1356,38 -0,82 1316,39 STOXX BANCHE 197,59 -1,13 194,21 STOXX OIL&GAS 339,37 -1,38 335 STOXX ASSICURAZIONI 236,74 -0,6 228,22 STOXX AUTO 448,73 -0,23 481,95 STOXX TLC 297,83 -0,6 297,6 STOXX TECH 291,41 -0,56 290,51 PARIGI, 2 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo è in calo oggi, con l'indice benchmark FTSEurofirst 300 sceso ai minimi da cinque settimane, mentre la debolezza dei dati sulla manifattura a livello globale spinge gli investitori a ridurre l'esposizione agli asset rischiosi. Prosegue dunque il forte ritracciamento della seduta di ieri sulla scia delle perdite di Wall Street, con gli investitori in attesa dei dettagli sul piano di acquisto di Abs e covered bond della Bce. Secondo l'ultimo sondaggio Reuters pubblicato ieri, i due programmi avranno un importo complessivo di 200 miliardi di euro, contro i 300 miliardi stimati nel sondaggio della settimana precedente. Alle 10,55 italiane circa il FTSEurofirst 300 perde lo 0,82%. Per quanto riguarda le piazze europee, Londra -0,55%, Francoforte -0,57%, Parigi -0,61%. La flessione risulta più forte nel sud dell'Europa: lo spagnolo Ibex perde lo 0,79%, l'italiano Mib l'1,21% e il portoghese Psi 20 l'1,29%. Tra i titoli in evidenza oggi: Il marchio del retail della moda Zalando perde oltre il 7% il giorno dopo il debutto in borsa. Il titolo Allianz scende dello 0,27%, ribasso che va ad aggiungersi alle recenti forti perdite scattate dopo che il fondo gestito da Bill Gross, il Pimco Total Return Fund, ha subìto riscatti per 23,5 miliardi di dollari nel giorno delle dimissioni a sorpresa di Gross che andrà a lavorare alla concorrente Janus Capital Group. Gelido benvenuto da parte degli investitori alla Borsa di Francoforte per l'incubatore di start-up digitali Rocket Internet, che al suo debutto sul mercato ha perso il 14%. La società di perforazioni petrolifere Seadrill perde oltre il 4,2%, con il settore colpito dal calo dei prezzi del greggio e l'abbondanza di nuove perforazioni. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia