BORSE EUROPA - Indici deboli, pesa rivolta Hong Kong

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3209,9 -0,3 3019 FTSEUROFIRST300 1374,08 -0,2 1316,39 STOXX BANCHE 200,25 -0,61 194,21 STOXX OIL&GAS 345,73 -0,08 335 STOXX ASSICURAZIONI 241,3 228,22 STOXX AUTO 463,08 0,47 481,95 STOXX TLC 302,01 0,11 297,6 STOXX TECH 297,33 0,23 290,51 LONDRA, 29 settembre (Reuters) - L'azionario europeo è tendenzialmente debole oggi, appesantito dalle tensioni registrate a Hong Kong dove decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere più democrazia, scontrandosi con le forze dell'ordine. Alle 10,45 italiane circa l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna una flessione dello 0,2%. Alla stessa ora, tra le piazze europee prevale il segno negativo con l'eccezione del tedesco DAX che lotta intorno alla parità. A Parigi il CAC è -0,19% mentre Londra perde lo 0,21%. Tra i titoli in evidenza oggi: A soffrire sono soprattutto titoli bancari come HSBC (-1,5%) e Standard Chartered (-1,7%), più esposti nell'area. Giù anche il comparto minerario appesantito dalla forza del dollaro. Rio Tinto perde l'1,4% con i prezzi del rame ai minimi degli ultimi 3 mesi a causa della forza del dollaro. Anche i titoli del lusso risentono della situazione a Hong Kong a cui si aggiunge quanto dichiarato dal marchio del gioiello Cartier che ha annunciato una riduzione delle ore lavorative per gli operai di una suo impianto svizzero a causa del rallentamento della domanda. Richemont, che possiede Cartier, cede il 2,5%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia