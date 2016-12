Borse Europa viste piatte, focus su Airbus

PARIGI, 25 settembre (Reuters) - Attese per una partenza piatta dei mercati europei nella seduta odierna con gli occhi puntati su Airbus, dopo che la società costruttrice di velivoli ha aumentato le previsioni ventennali per la domanda di jet attribuendola alla crescita sui mercati emergenti, con la Cina vista come il prossimo numero uno mondiale nell'aviazione.