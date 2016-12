BORSE EUROPA - Ancora indici in calo dopo primi dati Pmi settembre

INDICI ORE 10,00 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3222,78 -1,07 3019 FTSEUROFIRST300 1379,6 -1 1316,39 STOXX BANCHE 199,9 -1,24 194,21 STOXX OIL&GAS 344,47 -1,43 335 STOXX ASSICURAZIONI 242,68 -0,59 228,22 STOXX AUTO 464,5 -1,92 481,95 STOXX TLC 299,25 -0,72 297,6 STOXX TECH 298,04 -0,75 290,51 PARIGI, 23 settembre (Reuters) - L'azionario europeo ha aperto in calo dopo i ribassi di ieri, poco dopo le anticipazioni sulle indagini Pmi di settembre da Francia, Germania e zona euro. I titoli Raiffeisen figurano tra i peggiori performer dell'avvio di seduta con un calo attorno al 10% dopo che l'istituto austriaco ha detto che le conseguenze della crisi Ucraina e dell'Ungheria porteranno il gruppo a chiudere il 2014 per la pruima volta in perdita. Poco dopo le 10 l'indice FTSE 300 è a -1%. Tra le singole piazze, il tedesco DAX è a -0,84%, il francese CAC perde oltre 1,2% e Londra -0,96%. Tra i titoli in evidenza: Philips dividerà in due il gruppo creando una società stand-alone per l'illuminazione e fonderà le attività consumer e salute in un'attività da 15 miliardi di euro. La nuova struttura farà risparmiare 100 milioni di euro il prossimo anno e altri 200 milioni nel 2016. La società si aspetta oneri di ristrutturazione di 50 milioni dal 2014 al 2016. Il titolo sale del 3,21% alla Borsa di Amsterdam. La norvegese Yara International sta trattando con il gruppo di Chicago CF Industries per una possibile fusione alla pari per un accordo che creerebbe un gigante nel mercato dei fertilizzanti con un valore di mercato di oltre 27 miliardi di dollari. "La trattativa è a uno stadio preliminare e non ci sono garanzie che questa discussione possa portare a un accordo" ha detto Yara in una nota alla borsa di Oslo. Il titolo sta volando con un rialzo appena sotto l8% poco prima delle 10,00. In Germania il gruppo chimico farmaceutico Merck KGaA ha annunciato ieri l'accordo per acquisire la statunitense Sigma-Aldrich Corp per 17 miliardi di dollari in cash, la maggiore acquisizione nella storia del gruppo, controllato al 70% dai discendenti della famiglia che fondò la società nel XVII secolo. A Francoforte il titolo sale dello 0,7%. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia