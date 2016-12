BORSE EUROPA - Indici in rialzo trainati da no a indipendenza Scozia

INDICI ORE 9,50 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3289,96 0,57 3019 FTSEUROFIRST300 1408,49 0,75 1316,39 STOXX BANCHE 205,6 0,84 194,21 STOXX OIL&GAS 353,15 0,73 335 STOXX ASSICURAZIONI 243,29 0,95 228,22 STOXX AUTO 487,74 0,94 481,95 STOXX TLC 303,57 1,24 297,6 STOXX TECH 303,11 -0,47 290,51 LONDRA, 19 settembre (Reuters) - L'azionario europeo sale questa mattina, sostenuto dai guadagni del mercato britannico dopo la vittoria del "no" al referendum per l'indipendenza della Scozia dal Regno Unito. La Borsa di Londra è in rialzo dello 0,6% già sotto i massimi di apertura, con titoli legati alla Scozia come Royal Bank of Scotland o la utility SSE tra i migliori con rialzi superiore al 3%. Intorno alle 9,50 italiane l'indice FTSE 300 è a +0,77%. Tra le singole piazze, il tedesco DAX è a +0,6%, il francese CAC sale dello 0,4%. Tra i titoli in evidenza: La produttrice di software tedesca SAP ha concluso un accordo per l'acquisto della statunitense Concur Technologies Inc in una operazione da 7,3 miliardi di dollari. Sap ha detto che offrirà 129 dollari per azione per Concur, un premio del 20% sui prezzi di chiusura di venerdì scorso. Sap perde il 2,5% circa. Total ha detto di aver ricevuto un'offerta dal gruppo chimico francese Arkema per comprare la sua società di colla Bostik a circa 1,74 miliardi di euro. Total ha dato ad Arkema un periodo di esclusiva per finalizzare l'offerta. Total è poco variata alla Borsa di Parigi mentre Arkema è in lieve calo. Il maggior produttore di birra al mondo, Heineken ha detto di aver avviato la ricerca per il successore del responsabile della finanza, in un processo che terminerà ad aprile del prossimo anno. Il gruppo olandese ha fatto questo annuncio in risposta agli articoli di stampa secondo cui Rene Hooft Graafland, che compie 59 anni la prossima settimana, ha in programma di andare ritirarsi alla fine del suo mandato di quattro anni che termina il 23 aprile prossimo. Il titolo è invariato sulla chiusura di ieri a 58,30 euro negli scambi della mattina. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia