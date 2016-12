BORSE EUROPA - Indici in ribasso su timori per crescita Germania, Francia

INDICI ORE 9,40 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3041,24 -0,49 3019 FTSEUROFIRST300 1323 -0,19 1316,39 STOXX BANCHE 188,8 -0,3 194,21 STOXX OIL&GAS 341,86 -0,1 335 STOXX ASSICURAZIONI 226,24 -0,21 228,22 STOXX AUTO 462,64 -0,21 481,95 STOXX TLC 286,31 -0,22 297,6 STOXX TECH 281,1 0,07 290,51 LONDRA, 14 agosto (Reuters) - L'azionario europeo ha aperto in ribasso sui delundenti dati di crescita economica delle due principali economie dell'area dell'euro che gettano un'ombra sulle attese del mercato per una ripresa. Alle 9,40 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,25% a 1322,33 punti. Francoforte arretra dello 0,4%, Parigi dello 0,5%, Londra è sostanzialmente piatta. Il Pil della Germania nel secondo trimestre, su base destagionalizzata è sceso dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, sotto le attese degli economisti di un Pil invariato. In Francia, secondo la stima preliminare, comunicata dall'ufficio statistico Insee, nel secondo trimestre il Pil è rimasto invariato, a fronte di una previsione di una crescita dello 0,1%. Il governo francese ha tagliato le sue stime di crescita per il 2014 e ha detto che non riuscirà a centrare il target di deficit con un disavanzo visto oltre il 4% del Pil. Alle 11,00, ora italiana, Eurostat diffonderà la stima flash sulla crescita dell'area euro nei secondi tre mesi dell'anno. Le previsioni parlano di un incremento dello 0,1% sul trimestre precedente e dello 0,7% su base annuale. I titoli in evidenza: * THYSSENKRUPP, il produttore tedesco di acciaio, ha detto che potrebbe tornare all'utile quest'anno, alzando le sue previsioni per la seconda volta grazie ai risultati della ristrutturazione del suo stabilimento in Brasile e alla domanda per ascensori e impianti chimici che ha alimentato i profitti. Il titolo è in rialzo di oltre 1%. * La tedesca K+S, produttore minerario di sali di potassio, guadagna oltre 1% dopo aver mostrato al mercato un Ebitda superiore alle attese nel secondo trimestre. * La seconda maggiore utility tedesca RWE ha aperto con un calo superiore al 2,5% dopo i risultati che hanno certificato un utile operativo in calo del 40% nel primo semestre, preannunciando il suo terzo anno di fila in perdita a causa dei bassi prezzi all'ingrosso di energia e della bassa domanda. * Il private equity francese Ardian e il gruppo cinese Fosun International hanno ritirato la loro offerta, tramite il veicolo comune Gaillon Invest, per Club Mediterranee , spianando la strada alla migliore proposta di Andrea Bonomi, che ieri ha ottenuto il via dell'autorià di regolazione francese AMF. Global Resorts, controllata da Bonomi, offre 21 euro per azione, prezzo che valuta Club Med a 790 milioni di euro, sopra i 557 del valore dell'offerta di Gaillon. Club Med perde 1,6%. * Il produttore danese di enzimi Novozymes ha riportato nel secondo trimestre utili in linea con le attese ed ha alzato la stima di crescita dell'utile operativo nel suo outlook per l'intero anno. Novozymes è il maggior produttore mondiale di enzimi per l'industria, utilizzati per la produzione di detergenti, bioetanolo, alimenti, birra e cibo per animali. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia