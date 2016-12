BORSE EUROPA - Indici in aumento spinti da Swiss Life

INDICI ORE 9,50 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3049,41 0,85 3019 FTSEUROFIRST300 1326,08 0,45 1316,39 STOXX BANCHE 189,16 0,83 194,21 STOXX OIL&GAS 344,21 0,29 335 STOXX ASSICURAZIONI 226,84 0,69 228,22 STOXX AUTO 463,6 0,57 481,95 STOXX TLC 287,89 0,84 297,6 STOXX TECH 280,77 -0,02 290,51 PARIGI, 13 agosto (Reuters) - L'azionario europeo stamani sta guadagnando terreno, sostenuto dai risultati sopra le attese di titoli guida come Swiss Life, anche se i deboli dati macro dall'Asia e i timori per la crisi ucraina potrebbero limitare i guadagni. Alle 9,45 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,45% a 1326,08 punti. Francoforte guadagna lo 0,9%, Parigi lo 0,7%, Londra è sostanzialmente piatta. I titoli in evidenza: * Swiss Life guadagna circa il 4% dopo che la maggiore compagnia assicuratrice dedicata della Svizzera ha superato le aspettative con un leggero aumento dell'utile netto nel primo semestre, grazie a una buona performance sul suo mercato interno. * Il titolo del gigante dell'energia tedesco E.ON guadagna oltre il 4,3% dopo i risultati trimestrali. * Grupa Lotos, il secondo gruppo polacco di raffinazione petrolifera, è sceso ai minimi da quasi due anni in apertura sulla notizia di un progetto di svalutazione e di un sostanzioso aumento di capitale. Il titolo perde il 13%. * Il raffinatore di rame Aurubis sale di quasi il 6% dopo i risultati trimestrali. * Il titolo del gruppo industriale Salzgitter guadagna il 2% dopo i risultati trimestrali. * Michael Page International, gruppo che si occupa di ricerca e selezione del personale, perde oltre il 3,5% dopo i risultati trimestrali. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia