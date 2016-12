BORSE EUROPA - Indici in rialzo su allentarsi tensioni Ucraina

INDICI ORE 9,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3035,14 0,94 3019 FTSEUROFIRST300 1317,47 0,9 1316,39 STOXX BANCHE 187,78 1,01 194,21 STOXX OIL&GAS 343,57 0,5 335 STOXX ASSICURAZIONI 223,86 0,9 228,22 STOXX AUTO 464,4 1,72 481,95 STOXX TLC 283,5 0,36 297,6 STOXX TECH 280,48 0,94 290,51 PARIGI, 11 agosto (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo, dopo il forte calo registrato nelle ultime due settimane, sulla scia della chiusura di venerdì di Wall Street e dell'allentarsi delle tensioni tra Ucraina e Russia. Alle 9,45 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,9%. L'indice ha perso quasi il 5% nelle ultime due settimane. Venerdì sera il ministero della Difesa russo ha comunicato di avere concluso le esercitazioni militari nella Russia meridionale - che gli Stati Uniti avevano definito una provocazione - innescando un rally a Wall Street. Francoforte sale dell'1,23%, Parigi dello 0,77%, Londra dello 0,6%. Tra i titoli in evidenza: * La società austriaca Cat Oil attiva nel settore petrolifero balza dell'11,2% dopo aver mantenuto l'outlook nonostante le sanzioni alla Russia. * Il titolo di Balfour Beatty, gruppo attivo nel settore infrastrutture, guadagna l'1,2%. La società ha respinto la modifica della proposta di fusione di Carillion. * Il gruppo ingegneristico tedesco Duerr sale di oltre i 2% dopo aver annunciato la fusione del suo ramo tecnologie per l'assemblaggio di aerei con il gruppo Broetje-Automation in cambio di un pacchetto azionario dell'11% in Broetje-Automation e cash. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia