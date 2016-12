Borse Europa viste in ribasso su timori Iraq

PARIGI, 8 agosto (Reuters) - L'azionario europeo è previsto aprire in calo, per la settima volta su otto sedute, dopo che il presidente Usa Barack Obama ha detto di aver autorizzato un attacco aereo in Iraq.

Il presidente Usa ha anche annunciato l'invio di aiuti di emergenza per via aerea alle 40.000 persone appartenenti alle minoranze religiose in Iraq intrappolate sulle montagne dopo le minacce dei militanti islamici per prevenire "un potenziale genocidio".