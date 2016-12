Borse europee sostenute, brillano Bmw, Credit Agricole dopo trimestrali

INDICI ORE 9,40 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3094,58 0,79 3019 FTSEUROFIRST300 1338,77 0,65 1316,39 STOXX BANCHE 193,25 0,71 194,21 STOXX OIL&GAS 353,44 0,76 335 STOXX ASSICURAZIONI 226,68 0,87 228,22 STOXX AUTO 476,86 0,67 481,95 STOXX TLC 292,09 -0,06 297,6 STOXX TECH 280,09 0,25 290,51 LONDRA, 5 agosto (Reuters) - Le borse europee trattano al rialzo sostenute da alcuni buoni risultati trimestrali tra cui spiccano quelli di Bmw e altre blue chip. Poco dopo le 9,40, l'indice FTSEurofirst 300 sale dello 0,5% a 1.336,4 punti. Il tedesco DAX è in rialzo dello 0,6%, il francese CAC 40 guadagna lo 0,7% e il britannico FTSE lo 0,4%. Tra i titoli in evidenza: * BMW scambia al rialzo del 2,9% dopo aver riportato utili operativi nel secondo trimestre più elevati delle attese, grazie ai nuovi modelli di fuoristrada e alle forti vendite in Cina. * Credit Agricole, terza maggiore banca quotata francese, guadagna attorno al 5% dopo la trimestrale. I broker citano utili pre-tasse sopra il consensus degli analisti. * Telefonica ha offerto 6,7 miliardi di euro alla francese Vivendi per la sua società brasiliana Internet Gvt, in una mossa che punta a rafforzare la presenza sul mercato sudamericano e che avrebbe come risvolto l'offerta a Vivendi di acquistare l'8,3% che il gruppo spagnolo ha in Telecom Italia. * Deutsche Post ha chiuso il trimestre con un utile operativo migliore delle previsioni grazie alla ripresa dell'attività in Europa e in nordamerica ma ha tagliato le stime per il 2015 spiegando che peserà la spesa per investimenti la logistica e trasporto merci senza indicare la dimnesione di questa spesa. * InterContinental Hotels Group, il maggior gruppo alberghiero mondiale, ha messo a segno un rialzo del 6% nei profitti del semestre e vede dati incoraggianti dall'andamento attuale degli affari nonostante su alcuni mercati pesino incertezze di tipo politico ed economico. Il gruppo, a cui fanno capo marchi come Crowne Plaza, Holiday Inn e InterContinental, ha registrato un utile operativo a fine giugno a 301 milioni di dollari, appena sotto la media delle previsioni di 305 milioni. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia