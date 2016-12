Borse europee interrompono discesa, Portogallo sotto riflettori

INDICI ORE 9,50 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3083 0,34 3019 FTSEUROFIRST300 1334,71 0,15 1316,39 STOXX BANCHE 191,87 0,29 194,21 STOXX OIL&GAS 351,05 0,52 335 STOXX ASSICURAZIONI 225,5 0,4 228,22 STOXX AUTO 473 0,32 481,95 STOXX TLC 293,5 0,01 297,6 STOXX TECH 281,75 -0,17 290,51 PARIGI, 4 agosto (Reuters) - Le borse europee hanno interrotto l'ondata di vendite vista la scorsa settimana, anche se le preoccupazioni per la travagliata banca portoghese Banco Espirito Santo hanno alimentato nuovi timori circa lo stato di salute del settore bancario della zona euro. Poco dopo le 9,50, l'indice FTSEurofirst 300 sale dello 0,15% a 1.334,4 punti. Il tedesco DAX è piatto, il francese CAC 40 guadagna lo 0,4% e il britannico FTSE lo 0,1%. L'indice della Borsa portoghese PSI 20 sale dello 0,3%. Tra i titoli in evidenza: Dopo un fine settimana di frenetiche trattative tra il Portogallo e l'Unione europea, Lisbona ha accettato di spendere 4,9 miliardi per salvare il Banco Espirito Santo, la maggiore banca quotata del Paese che nell'ultima settimana ha perso il 73% ed è sospesa dalle contrattazioni da venerdì pomeriggio. Mercedes-Benz della Daimler AG ha annunciato sul suo sito commerciale cinese che taglierà i prezzi di più di 10.000 pezzi di ricambio in media del 15% meno di un mese dopo aver annunciato un calo dei prezzi per i servizi di assistenza e riparazione. La mossa segue le pressioni dell'Autorità antitrust cinese sui grandi produttori di auto. La software house Usa Hyland ha alzato nuovamente la sua offerta per Readsoft, valutando la casa svedese a 1,69 miliardi di corone e infiammando la battaglia con la produttrice di stampanti Usa Lexmark. Il titolo del gruppo svedese balza di quasi il 10%. Il Co-operative Group si è accordato per vendere le sue attività agricole alla Fondazione no profit the Wellcome Trust per 249 milioni di sterline. L'operatore aeroportuale tedesco Fraport ha acquistato un gestore di spazi commerciali di quattro aeriporti Usa per alzare la redditività delle sua attività nel settore. Ad essere acquisita è la AMU Holdings, che controlla Airmall USA Holdings Inc e gestisce le aree commerciali negli aeroporti di Baltimora, Boston, Cleveland e Pittsburgh. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia