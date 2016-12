Borse europee in calo, attesa per dati su occupati Usa

INDICI ORE 9,52 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3102,62 -0,41 3019 FTSEUROFIRST300 1342,18 -0,53 1316,39 STOXX BANCHE 192,25 -0,77 194,21 STOXX OIL&GAS 351,54 0,08 335 STOXX ASSICURAZIONI 226,84 -0,19 228,22 STOXX AUTO 472,79 -1,21 481,95 STOXX TLC 296,28 -0,25 297,6 STOXX TECH 284,16 -0,95 290,51 LONDRA, 1 agosto (Reuters) - Le borse europee sono in calo oggi, per la terza giornata consecutiva, mentre gli investitori attendono i nuovi dati sui posti di lavoro negli Stati Uniti che dovrebbero far luce sulla possibilità che la Federal Reserve metta fine anticipatamente alla politica monetaria espansiva adottata fino ad oggi. Un dato forte sui posti di lavoro sarebbe positivo per l'economia globale, ma rafforzerebbe anche la possibilità di un aumento anticipato dei tassi d'interesse da parte della Fed, la cui politica accomodante è stata un elemento propulsivo chiave del rally azionario in Europa degli ultimi due anni. "Penso ancora che buoni dati siano una cosa buona per il mercato azionario sul lungo termine perché significa che la ripresa globale c'è", dice Farhan Ahmad, trader di Tradenext. "A breve termine, comunque, potremmo vedere qualche ripercussione in borsa e qualche ulteriore indebolimento". Poco dopo le 9,50, l'indice FTSEurofirst 300 è in calo dello 0,53% A 1342,18 punti. Il tedesco DAX cede lo 0,66%, il francese CAC 40 lo 0,73% e il britannico FTSE lo 0,67%. Peggio ancora la borsa di Madrid, che perde circa l'1%. Tra i titoli in evidenza: La società francese di telecomunicazioni ILIAD cede oltre il 10%, peggiore titolo di FTSEurofirst, dopo aver presentato un'offerta a sorpresa per T-Mobile Usa, iniziativa che lascia intravedere una possibile guerra di offerte con Sprint. Iliad sta trascinando al ribasso anche altri titoli francesi dello stesso comparto, come Bouygues, che perde quasi il 5%. Mentre Deutsche Telekom, controllante di T-Mobile, guadagna oltre il 2%. Lascia sul campo oltre il 4,7% il gigante mondiale dell'acciaio ArcelorMittal, che ha abbassato la previsione di Ebitda per l'anno in corso. In forte calo (oltre l'8,5%) anche la francese VINCI, principale azienda europea di costruzioni e concessioni, che ha rivisto al ribasso la propria stima di ricavi per il 2014 a causa del deterioramento dell'attività in Francia. Perde oltre il 2% la britannica GLENCORE che oggi ha annunciato di aver ricevuto oltre 7 miliardi di dollari dalla cinese MMG e dai suoi partner per il completamento della vendita di una delle più importanti miniere di rame del mondo, quella di Las Bambas in Perù. Alla borsa francese sotto pressione anche AREVA (oltre il 12,5%) dopo aver annunciato una perdita nel primo semestre e aver rivisto al ribasso gli obiettivi 2014. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia