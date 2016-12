Borse europee negative, guida il calo Total su timori Russia

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3184,05 -0,2 3019 FTSEUROFIRST300 1370,44 -0,22 1316,39 STOXX BANCHE 197,75 0,32 194,21 STOXX OIL&GAS 358 -1,08 335 STOXX ASSICURAZIONI 231,3 -0,61 228,22 STOXX AUTO 490,98 -0,23 481,95 STOXX TLC 302,3 0,29 297,6 STOXX TECH 285,79 -0,56 290,51 PARIGI, 30 luglio (Reuters) - Le borse europee sono in calo nella seduta odierna, con il gigante petrolifero Total che cede terreno sui timori per i suoi investimenti in Russia e dopo aver comunicato un calo nei profitti. Ieri Unione Europea e Stati Uniti hanno annunciato ulteriori sanzioni contro Mosca nei settori energia, banche e difesa per la situazione in Ucraina. Gli investitori attendono anche i dati sulla crescita Usa per il secondo trimestre e la conclusione della due giorni della Fed, il cui comunicato è atteso alle 20 ora italiana. L'indice FTSEUROFIRST 300 perde lo 0,22% dopo aver chiuso ieri a +0,28%. Il tedesco DAX cede lo 0,12%, il francese CAC 40 lo 0,49%, il britannico FTSE lo 0,13%. Tra i titoli in evidenza: * La francese Total lascia sul terreno il 2,8% dopo aver annunciato di avere smesso di acquistare azioni della russa Novatek il giorno dell'abbattimento di un aereo della Malaysia Airlines in Ucraina. * In controtendenza Peugeot, che guadagna circa il 6% dopo avere rivisto al ribasso le perdite del primo semestre e avere annunciato il primo contributo positivo dalla divisione auto in tre anni. * Anche Barclays sale di oltre il 4% dopo che i risultati del primo semestre hanno superato le attese del mercato. * Infineon Technologies cede il 4,8% circa dopo i risultati trimestrali e nonostante abbia migliorato l'outlook per l'intero esercizio grazie alla robusta domanda di prodotti da parte dei clienti del settore auto e industriale. * Il titolo di Cat Oil perde oltre il 2,7% dopo che l'AD ha detto che le sanzioni nei confronti della Russia potrebbero rallentare la crescita. * Volkswagen starebbe per superare Toyota aggiudicandosi il primo posto nelle vendite mondiali di automobili grazie all'espansione in Cina, anche se il titolo del produttore tedesco, sostanzialmente piatto, non sembra reagire alla prospettiva. * Osram Licht perde il 6,2% dopo aver annunciato un programma di risparmi. * Rational guadagna circa l'1,5% dopo i risultati del secondo trimestre. * Dialog Semiconductor perde circa l'1,8% dopo i risultati trimestrali. * Guadagna il 2% circa Kontron sempre dopo i risultati trimestrali. * Nobel Biocare Holding scende del 3,1% dopo aver annunciato di essere impegnata in colloqui con potenziali acquirenti. * Schneider Electric lascia sul terreno il 3% circa dopo aver mancato le attese per le vendite del primo semestre. * Holcim cede più del 5% dopo i risultati trimestrali. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia