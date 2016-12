Borse europee recuperano terreno, sostegno da risultati società

INDICI ORE 9,44 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3172,65 0,03 3019 FTSEUROFIRST300 1371,13 0,11 1316,39 STOXX BANCHE 196,21 -0,06 194,21 STOXX OIL&GAS 362,33 -0,03 335 STOXX ASSICURAZIONI 232,41 0,03 228,22 STOXX AUTO 489,75 -0,1 481,95 STOXX TLC 300,21 0,17 297,6 STOXX TECH 286,4 0,01 290,51 29 luglio (Reuters) - Le borse europee sono partite al rialzo incoraggiate dai buoni risultati societari che hanno permesso all'azionario di recuperare le perdite della vigilia. La telecom francese Orange sale del 2% dopo aver confermato i suoi target annuali di profitti e stabilizzato i margini nel secondo trimestre. I guadagni della tlc transalpina alimentano il rialzo dello 0,4% del settore , il miglior performer in Europa. Il produttore di componentistica GKN avanza del 5,1% grazie alla crescita delle sue attività nel settore auto che hanno più che bilanciato gli effetti negativi del cambio, mentre Deutsche Bank e UBS salgono grazie a profitti che hanno superato le attese. L'indice FTSEUROFIRST 300 guadagna lo 0,3% in avvio dopo aver perso ieri lo 0,2%. Il tedesco DAX avanza dello 0,11%, il francese CAC 40 dello 0,15%, il britannico FTSE sale marginalmente dello 0,3%. Tra i titoli in evidenza: * La britannica BP Plc ha messo a segno un rialzo del 34% degli utili del trimestre, sopra le attese, dopo aver aumentato le produzione a più alto margine e venduto a prezzi più elevati il gas e i carburanti. Le azioni salgono marginalemente negli scambi della mattina. * Il taglio dei costi alla Renault ha consentito un aumento del 25% degli utili operativi del semestre nonostante condizioni valutarie avverse e l'accumulo di scorte abbiano impattato negativamente su vendite e cash flow. Gli utili operativi sono saliti a 729 milioni di euro superando le attese del mercato e spingendo i margini al 3,7% dal 2,9% del fatturato, sceso del 3% a 19,82 miliardi di euro. * Il produttore di abbigliamento sportivo tedesco Puma ha detto che le vendite delle sue scarpe da calcio della World Cup e le maglietta delle nazionali hanno superato le attese come riportato nella trimestrale che ha confermato i target per fine anno. * La britannica Pizza Domino ha incrementato i profitti semestrali del 10% grazie alle azioni di marketing e alle promozioni che hanno spinto le vendite, nonostante l'azienda abbia detto che la sua espansione in Germania è ancora problematica. * Le azioni del produttore di gomma sintetica tedesco Lanxess salgono del 2%, secondo migliore performer del DAX, dopo che la rivale olandese AkzoNobel ha mostrato profitti nel secondo trimestre superiori alle attese. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia