Borse europee in calo, fiducia imprese in Germania delude attese

INDICI ORE 10,10 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3211,53 -0,27 3.019 FTSEUROFIRST300 1380,49 -0,11 1.316,39 STOXX BANCHE 197,93 1,01 194,21 STOXX OIL&GAS 362,79 -0,69 335 STOXX ASSICURAZIONI 234,7 0,29 228,22 STOXX AUTO 506,86 -0,42 481,95 STOXX TLC 301,77 0,9 297,6 STOXX TECH 290,64 -0,18 290,51 25 luglio (Reuters) - Le borse europee perdono terreno a metà mattina, appesantite dai deludenti risultati trimestrali e dalla fiducia delle imprese in Germania, scesa oltre le attese. L'indice FTSEUROFIRST 300 perde lo 0,1%. Il tedesco DAX cede lo 0,2%, il francese CAC 40 lo 0,7%, il britannico FTSE lo 0,1%. L'indice Ifo, barometro della fiducia delle imprese tedesche, è sceso nel mese di luglio a 108 da 109,7 di giugno, a fronte di un consensus pari a 109,4. Tra i titoli in evidenza: LVMH perde quasi il 7% ed è il titolo peggiore del Ftse300. La "maison" francese ha annunciato un livello di vendite e utili inferiori alle attese nel secondo trimestre principalmente per effetto del calo della domanda in Cina. La francese Danone cede l'1% sempre a causa di deludenti risultati trimestrali. Sale invece del 12% Royal Bank of Scotland, che ha chiuso il trimestre con un utile prima delle imposte pari a un miliardo di sterline, ben oltre le previsioni degli analisti. Sky Deutschland AG sale di quasi il 2%. BSkyB ha stretto un accordo da circa 4,9 miliardi di sterline (8,3 miliardi di dollari) per rilevare, oltre a Sky Deutchland, Sky Italia.