Borse Europa aprono in ribasso, pesano dati incerti su ripresa

INDICI ORE 9,50 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3184,15 -0,28 3019 FTSEUROFIRST300 1373,62 -0,15 1316,39 STOXX BANCHE 193,49 0,6 194,21 STOXX OIL&GAS 363,93 -0,31 335 STOXX ASSICURAZIONI 232,55 -0,07 228,22 STOXX AUTO 503,13 -0,47 481,95 STOXX TLC 297,65 -0,14 297,6 STOXX TECH 290,91 0,58 290,51 EDIMBURGO, 24 luglio (Reuters) - Le borse europee hanno aperto in leggero ribasso, in attesa degli sviluppi della situazione in Ucraina e soprattutto sulla scia dei poco confortanti dati sulla ripresa nella zona euro. L'indice FTSEUROFIRST300 perde lo 0,15% a 1.373,62 punti. Il tedesco DAX perde lo 0,43%, il francese CAC 40 lo 0,24%, il britannico FTSE lo 0,26%. Una prima serie di risultati nel secondo trimestre ha mostrato un andamento misto per le società europee. La quotazione del gruppo Unilever è in netto calo per l'aumento inferiore alle attese delle vendite trimestrali, e anche la tedesca Basf risente della delusione sui profitti. Guadagna invece nettamente in positivo Nokia dopo il risultato migliore delle attese dei margini di profitto sul business core delle reti, migliorando l'outlook annuale. Tra i dati attesi a breve la stima flash sul Pmi della zona euro a luglio. Il dato preliminare francese mostra un calo della manifattura al minimo di sette mesi, mentre meglio è andato l'indice tedesco. Tra i titoli in evidenza: La compagnia aerea low cost Easyjet guadagna il 3,8% dopo aver assicurato di essere in linea per una crescita annua del 14%, se non ci saranno problemi nei prossimi due mesi. La britannica Kingfisher, la più grande catena commerciale europea specializzata in materiali edili, ha annunciato il rallentamento delle attività, in particolare in Polonia e Francia, rispetto alle previsioni. Perde oltre il 7%. La francese Ipsos, specializzata in inchieste e sondaggi, perde oltre il 16% dopo aver rivisto al ribasso le previsioni per l'anno corrente L'olandese Tom Tom guadagna quasi il 4,5% dopo aver registrato un aumento del 15% del profitto netto trimestrale.