Borse Europa stazionarie su risultati misti, cautela per Ucraina

INDICI ORE 10,00 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3195,89 0,21 3019 FTSEUROFIRST300 1376,5 0,2 1316,39 STOXX BANCHE 191,25 -0,13 194,21 STOXX OIL&GAS 364,87 -0,03 335 STOXX ASSICURAZIONI 232,79 0,28 228,22 STOXX AUTO 510,3 1,15 481,95 STOXX TLC 299,21 0,47 297,6 STOXX TECH 289,88 0,16 290,51 EDIMBURGO, 23 luglio (Reuters) - Le borse europee sono stazionarie oggi dopo il rialzo registrato nella seduta precedente, con i trader che fanno i conti con risultati trimestrali misti e la possibilità di nuove sanzioni Ue nei confronti della Russia per la situazione in Ucraina e l'abbattimento dell'aereo malese. L'indice FTSEUROFIRST300 guadagna lo 0,2% a 1.376,49 punti. Ieri l'indice paneuropeo ha chiuso in rialzo dell'1,3% a 1.373,75 punti . Il tedesco DAX avanza dello 0,48%, il francese CAC 40 dello 0,25%, il britannico FTSE dello 0,01%. L'attenzione è sulla crisi ucraina - con la prospettiva che l'Ue restringa l'accesso russo al mercato europeo nei settori di finanza, difesa e tecnologia energetica - e sul conflitto nella Striscia di Gaza dove le forze israeliane hanno effettuato diversi bombardamenti e dicono di aver incontrato una forte resistenza da parte delle forze di Hamas. "Mentre i titoli russi e il rublo hanno avuto un qualche sollievo nella seduta di ieri, le ripercussioni dei recenti eventi si faranno ancora sentire", commenta Stan Shamu, market strategist di IG. Tra i titoli in evidenza: * ABB perde l'1,3% dopo avere riportato un calo dell'utile netto maggiore del previsto nel secondo trimestre, dovuto in parte da una performance debole nella sua divisione power systems. * Daimler e Akzo Nobel guadagnano rispettivamente il 2,2% e il 4% sulla scia di profitti trimestrali sopra le attese. * Il produttore di semiconduttori italo-francese Stmicroelectronics , tornato in utile nel secondo trimestre per 38 milioni di dollari su ricavi netti in flessione dell'8,9%, perde circa il 3,5%. * Il titolo Telenor guadagna circa il 3,2% dopo avere annunciato risultati trimestrali in linea con le attese e avere alzato la guidance sui margini.