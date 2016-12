Borse europee salgono spinte da Opa su britannica Shire

INDICI ORE 10 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3174,32 0,55 3019 FTSEUROFIRST300 1359,1 0,52 1316,39 STOXX BANCHE 189,42 0,64 194,21 STOXX OIL&GAS 361,63 0,32 335 STOXX ASSICURAZIONI 231,47 0,83 228,22 STOXX AUTO 509,58 0,76 481,95 STOXX TLC 293,06 0,48 297,6 STOXX TECH 279,21 0,54 290,51 EDIMBURGO, 14 luglio (Reuters) - Borse europee aprono in positivo la settimana spinte da operazioni di merger nel settore farmaceutico allontanandosi così dal minimo degli ultimi due mesi toccato la settimana scorsa che ha fatto registrare anche la maggior perdita settimanale degli ultimi quattro mesi. Attorno alle 9,35 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 è in aumento dello 0,48%. L'indice europeo delle blue chip Euro STOXX 50 guadagna oltre lo 0,56%. Tra le singole piazze, Francoforte +0,51%, Parigi +0,45%, Londra +0,47%. A smuovere la borsa londinese il rilancio, annunciato ieri, dell'offerta da parte della società statunitense AbbVie per acquistare la società farmaceutica Shire. Il nuovo prezzo è di 53,20 sterline per azione per un'offerta complessiva da 53 miliardi di dollari. Tra i titoli in evidenza: * La portoghese E.Santo Financia ha annunciato questa mattina di aver ridotto la propria partecipazione nel Banco Espirito Santo al 20,1% vendendo il 4,99%, per fronteggiare il pagamento di obbligazioni in scadenza. La società è stata protagonista la scorsa settimana delle perdite della borsa portoghese a causa di voci su problemi nella banca controllata Bes. * L'azienda di telecomunicazioni e servizi internet britannica Quindell ha annunciato che i ricavi del primo semestre sono raddoppiati trainati dalle vendite di servizi e soluzioni per i clienti business. Le azioni sono in aumento del 13%. Le azioni del gruppo di telecomunicazioni sono, nei mesi scorsi, state oggetto di un report molto critico da parte di Gotham City reserch che ha provocato un'azione legale contro Gotham. * Il gruppo petrolifero tedesco Cassona ha annunciato oggi di aver acquistato un nuovo giacimento nella regione Alberta, in Canada, e che chiuderà l'operazione nei prossimi giorni. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia