Borse europee stazionarie, delude Sodexo

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3194,73 0,33 3019 FTSEUROFIRST300 1362,13 -0,1 1316,39 STOXX BANCHE 190,64 0,38 194,21 STOXX OIL&GAS 365,83 0,01 335 STOXX ASSICURAZIONI 230,2 -0,28 228,22 STOXX AUTO 509,06 -0,07 481,95 STOXX TLC 292,88 -0,47 297,6 STOXX TECH 281,39 -0,03 290,51 LONDRA, 9 luglio (Reuters) - Le borse europee sono stazionarie dopo aver perso terreno ieri, con il gruppo francese Sodexo in perdita dopo avere tagliato l'obiettivo di fatturato. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300, tornato indietro nell'ultima settimana dopo avere toccato quota 1.399,62 punti a fine giugno, record da sei anni e mezzo, alle 10.20 circa perde lo 0,1% a 1.361,9 punti. L'indice europeo delle blue chip Euro STOXX 50 avanza invece dello 0,3% circa, dopo aver lasciato sul terreno l'1,4% nella seduta precedente. Tra le singole piazze, Francoforte +0,02%, Parigi +0,03%, Londra -0,35%. Il titolo Sodexo, società attiva nella ristorazione collettiva e nei servizi per la motivazione rivolti alle aziende, perde il 3,45% dopo che il gruppo ha annunciato che il suo quarto trimestre sarà sotto le attese per via dei ritardi in alcuni importanti contratti e ha tagliato l'obiettivo di crescita delle vendite per l'intero anno. L'annuncio di Sodexo segue il profit warning arrivato ieri da Air France-KLM . La debolezza dei dati corporate ha contribuito a fare retrocedere i mercati europei rispetto ai massimi registrati il mese scorso. "C'è il timore che i risultati di alcune compagnie non siano in linea con le attese", ha detto Richard Griffiths, direttore associato di Berkeley Futures. Ci sono tuttavia notizie positive dal mercato Usa, con i risultati trimestrali del gigante dell'alluminio Alcoa che hanno superato le previsioni degli analisti. Tra gli altri titoli in evidenza: * La società farmaceutica Cosmo guadagna l'8,18% dopo l'accordo tra una sua controllata e Salix. * Booker Group Plc, maggior grossista britannico cash-and-carry, perde il 3,2% dopo avere riportato una crescita delle vendite nel primo trimestre sotto le attese, anche se la società dice che centrerà le aspettative per l'anno. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia