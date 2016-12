RPT-Borse Europa viste aprire in rialzo dopo correzione ieri

PARIGI, 26 giugno (Reuters) - I mercati azionari europei sono attesi in rialzo sull'onda dell'andamento di Wall Street. Occhi puntati su Barclays, gruppo bancario oggetto di un'indagine da parte della magistratura Usa.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l'indice britannico FTSE 100 apra in rialzo di 15 o 18 punti, pari a 0,3%, il tedesco DAX in ribasso di 23 o 24 punti, pari a 0,2% e il francese CAC 40 di 5 o 7 punti, pari a 0,2%.

Ieri il procuratore generale di New York ha aperto un'inchiesta per frode contro Barclays per aver dato un'ingiusta protezione ad alcuni dei propri clienti americani del trading ad alta frequenza.