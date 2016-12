Borse Europa viste in aprire in caduta, preoccupa Iraq

PARIGI, 25 giugno (Reuters) - I mercati azionari europei sono attesi in ribasso in apertura, sulla scia della chiusura negativa di Wall Street e della debolezza dei mercati asiatici, in cui hanno prevalso le preoccupazioni per la situazione politica in Iraq. Gli investitori, secondo le previsioni, coglieranno l'occasione per monetizzare i recenti guadagni.