Borse europee toniche, aiutano notizie su ripresa attività M&A

INDICI ORE 10,00 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3284,07 0,05 3019 FTSEUROFIRST300 1388,71 0,03 1316,39 STOXX BANCHE 199,49 -0,29 194,21 STOXX OIL&GAS 380,99 0,53 335 STOXX ASSICURAZIONI 229,02 -0,22 228,22 STOXX AUTO 519,91 -0,12 481,95 STOXX TLC 300,75 -0,21 297,6 STOXX TECH 288,11 -0,06 290,51 LONDRA, 24 giugno (Reuters) - Borse europee in rialzo, spinte anche da nuovi segnali di ripresa dell'attività di acquisizioni con la svizzera Syngenta che sale sulle notizie di un interesse della Monsanto. L'indice pan-europeo FTSEurofirst 300 è in rialzo dello 0,2% a 1.391,68 punti, recuperando dal calo dello 0,5% della vigilia e tornando verso i massimi da 6 anni e mezzo di 1.399,62 punti della scorsa settimana. Secondo Mark Burgess, capo economista della Threadneedle Investments, la ripresa dell'attività di M&A potrebbe sostenere l'andamento dei mercati azionari europei. "Il nostro outlook per l'azionario per il resto dell'anno è positivo. L'M&A ha fatto un gradito ritorno negli ultimi mesi", ha detto Burgess. I guadagni di Syngenta hanno spinto l'indice della Borsa svizzera in rialzo dello 0,3%. Il DAX tedesco sale dello 0,03%, il francese CAC-40 guadagna lo 0,17% e Londra sale dello 0,04% con il FTSE. L'indice FTSEurofirst 300 è salito del 6% da inizio 2014, mentre il Dax ha toccato il suo massimo e ha guadagnato circa il 4%. Nonostante le Borse europee abbiano ritracciato da questi massimi, in parte per il rialzo del prezzo del petrolio legato alla crisi irachena, molti trader e investitori scommettono ancora su ulteriori progressi dell'azionario per il resto dell'anno. Altri titoli in evidenza: La britannica Imagination Tech, un fornitore di tecnologia grafica e video per Apple, ha battuto le attese per gli utili operativi dell'anno, grazie a una più forte domanda. Il gruppo britannico di servizi per l'energia Petrofac ha riportato un record di 20,1 miliardi di dollari nel portafoglio ordini a fine maggio mentre ha mantenuto uno stabile outlook sui profitti dopo il warning sulle stime dello scorso mese. Il produttore di stampanti di codici a barre Domino Printing Sciences Plc ha riportato un incremento del 10% negli utili del primo semestre, aiutato dal lancio di nuovi prodotti e dall'aumento delle vendite nelle sue attività in Europa.