BORSE EUROPA - Bce spinge indici ad ottava settimana consecutiva di rialzo

ROMA, 6 giugno (Reuters) - INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.274,42 0,22 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.382,92 0,2 1.316,39 STOXX BANCHE 204,95 0,81 194,21 STOXX OIL&GAS 364,02 0,33 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 233,25 0,4 228,22 STOXX AUTO 530,92 0,4 481,95 STOXX TLC 306,89 0,97 297,60 STOXX TECH 285,96 0,37 290,51 EDIMBURGO, 6 giugno (Reuters) - Azionario europeo verso l'ottava settimana di rialzo dopo la decisione della Bce di allentare ulteriormente la politica monetaria, in un mercato che si mantiene cauto in attesa dei dati sull'occupazione Usa in calendario oggi. Alle 10,40 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 . sale dello 0,2% a quota 1.382,92. Tra le singole piazze Madrid sale dello 0,8%, Francoforte +0,2%, Parigi +0,11%, Londra +0,34%. Tra i vari comparti, bene i bancari, soprattutto nei Paesi periferici come Spagna e Italia, dopo che la Banca centrale europea ha annunciato ieri nuove misure per combattere il pericolo di deflazione e rafforzare l'economia. Gli investitori aspettano comunque di avere notizie dagli Usa dove le stime sui nuovi occupati non agricoli vedono una mediana a quota 218.000 ma con un range di previsioni molto ampio da 110.000 a 325.000 che porta incertezza sul mercato. I titoli in evidenza: * Centrica guadagna lo 0,6% dopo le speculazioni secondo cui potrebbe essere oggetto di interesse da parte di investitori arabi. * Deutsche Bank perde il 3,6% dopo che i diritti di sottoscrizione sono stati immessi sul mercato.