BORSE EUROPA - Indici poco mossi, aspettano dati, Bce

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.233,77 -0,22 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.373,75 -0,07 1.316,39 STOXX BANCHE 201,45 0,02 194,21 STOXX OIL&GAS 359,75 -0,78 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 230,17 0,04 228,22 STOXX AUTO 518,77 -0,97 481,95 STOXX TLC 301,06 -0,3 297,60 STOXX TECH 283,73 -0,24 290,51 PARIGI, 4 giugno (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso questa mattina, con gli investitori alla finestra in attesa di nuovi dati macro e soprattutto delle decisioni della Bce sui tassi. Alle 10,30 italiane, l'FTSEurofirst 300 ritraccia dal massimo degli ultimi sei anni e mezzo segnato lunedì e cala dello 0,07% a quota 1.373,84. Francoforte -0,06%, Parigi -0,23%, Londra -0,17%. Il mercato aspetta di conoscere i dati definitivi sul Pil dell'area euro nel primo trimestre, mentre l'indice Pmi servizi si è posizionato in maggio leggermente sotto alla stima flash ma al massimo dal giugno 2011, secondo quanto reso noto da Markit questa mattina. Resta cruciale il meeting Bce di domani, quando la banca centrale dovrebbe annunciare un calo del tasso di rifinanziamento, portare il tasso sui depositi in territorio negativo e lanciare un'operazione di rifinanziamento a lungo termine (LTRO). Tra i titoli in evidenza: * La britannica RPC group, uno dei big mondiali del packaging, guadagna il 2,8% dopo aver annunciato un aumento del 10,6% dell'utile operativo. * Volkswagen cede l'1,7% dopo il collocamento di 2 mld di euro di azioni. * Tesco guadagna il 2,5% dopo risultati positivi nel primo trimestre. * Dufry segna un rialzo del 4,3% dopo l'annuncio che rileverà la rivale Nuance. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia