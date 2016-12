BORSE EUROPA - Indici in recupero su dati economia cinese

INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3247,19 0,08 3019 FTSEUROFIRST300 1380,06 0,19 1316,39 STOXX BANCHE 202,73 0,15 194,21 STOXX OIL&GAS 362,46 0,21 335 STOXX ASSICURAZIONI 231,22 0,11 228,22 STOXX AUTO 525,19 0,1 481,95 STOXX TLC 305,4 0,47 297,6 STOXX TECH 285,82 -0,15 290,51 LONDRA, 2 giugno(Reuters) - Le borse europee hanno aperto la settimana in rialzo, rinfrancate dai buoni dati dell'economia cinese che hanno attenutato le preoccupazioni per le prospettive di crescita del principale consumatore di metalli del mondo. L'indice delle società che operano sui mercati delle materie prime, che include l'industria mineraria e altre società che operano nel commercio di commodities, avanza dell'1,3%, registrando il maggior aumento fra gli indici settoriali, dopo che il manifattueriero cinese è cresciuto al tasso più alto degli ultimi 5 mesi a maggio. L'indice paneuropeo ha più che recuperato la perdita dell'ultima seduta. Alle 12,10 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,24% a quota 1.380,77. Tra le singole piazze, il Dax tedesco segna +0,16 e si muove nell'intorno della soglia dei 10.000 punti, mai superata prima d'ora. Parigi si muove al ribasso, a causa dei dati del settore manufatturiero che a maggio hanno fatto segnare una contrazione dopo, che marzo e aprile, si erano registrati i primi due mesi di crescita dal 2011. L'indice spagnolo delle blue chip, si muove in terreno positivo dopo che il settore manufatturiero ha fatto registrare il maggior tasso di crescita dal 2010. Thales ha fatto registrare la maggior crescita dell'indice nel corso della seduta (+4,04%) dopo che il sito latribune.fr ha scritto che il Qatar è interessato alle fregate per la difesa antiaerea. Il gruppo farmaceutico Roche si muove al rialzo intorno allo 0,8%. La crescita, secondo alcuni osservatori, è una conseguenza dei dati diffusi nel week-end al congresso mondiale di oncologia che si è tenuto a Chicago: l'azienda è stata indicata come quella che meglio di altre ha organizzato la propria strategia di ricerca contro la malattia. Det Norske, gruppo petrolifero norvegese, guadagna il 5,5% dopo aver annunciato di aver tovato l'accordo per acquisire l'unità locale di Marathon Oil per 2,7 miliardi di dollari. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia