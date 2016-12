BORSE EUROPA - Indici deboli, Bnp pesante su possibile multa Usa

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.241,38 -0,1 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.378,42 -0,05 1.316,39 STOXX BANCHE 201,64 -0,47 194,21 STOXX OIL&GAS 363,53 0,11 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 231,16 0,18 228,22 STOXX AUTO 524,78 0,17 481,95 STOXX TLC 304,2 0,14 297,60 STOXX TECH 285,85 0,45 290,51 LONDRA, 30 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è debole questa mattina, con BNP Paribas in deciso calo sulle indiscrezioni secondo cui il dipartimento di Giustizia Usa preme sulla banca francese perché paghi oltre 10 miliardi di dollari per risolvere un'inchiesta. BNP è arrivata a cedere fino al 5,3% su quanto riportato dal Wall Street Journal che ha citato fonti vicine al caso. L'indagine ipotizza la violazione da parte dell'istituto di credito dell'embargo Usa nei riguardi dell'Iran e di altri Paesi per anni. BNP Paribas e il dipartimento Usa non hanno commentato. Citi ha rimosso BNP dalla sua focus list europea citando l'incertezza sul titolo, ma ha mantenuto la sua raccomandazione "buy". Alle 10,35 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,05% a quota 1.378,42. Tra le singole piazze, il Dax tedesco è piatto dopo il dato sulle vendite al dettaglio diffuso oggi, mostratosi ad aprile ai massimi dal giugno 2012. Parigi -0,51%, Londra -0,21%. Il mercato resta cauto, dicono gli analisti, in attesa del cruciale meeting della Bce in calendario la prossima settimana. Reuters ha scritto che la Banca centrale europea sta preparando un pacchetto di misure che includono il taglio di tutti i suoi tassi di interesse. Tra i titoli in evidenza: Siemens è in rialzo dello 0,45% dopo aver comunicato che taglierà 11.600 posti di lavoro con l'obiettivo di ridurre i costi di circa un miliardo, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. Il titolo mineriario britannico Fenner affonda (-11%) dopo aver lanciato un profit warning. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia