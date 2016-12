BORSE EUROPA - Indici galleggiano intorno a massimi, giù utility

INDICI ORE 10,25 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.241,26 -0,16 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.378,82 0,07 1.316,39 STOXX BANCHE 202,91 -0,14 194,21 STOXX OIL&GAS 364,01 0,52 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 231,07 0,04 228,22 STOXX AUTO 522 -0,22 481,95 STOXX TLC 303,61 -0,02 297,60 STOXX TECH 284,32 -0,1 290,51 LONDRA, 29 maggio (Reuters) - L'azionario europeo galleggia intorno ai massimi oggi, in un mercato sostenuto dalla prospettiva di nuovi stimoli per l'economia da parte della Bce la prossima settimana. Il settore delle utility sottoperforma dopo che Citigroup ha tagliato il rating ad alcuni big come Enel, a seguito della possibilità che regole più stringenti e aumento della concorrenza possano fiaccare gli utili. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 è in rialzo dello 0,07% a 1.378,82, vicino ai massimi degli ultimi sei anni a quota 1.380,52 toccato a inizio settimana. Il DAX tedesco, che ieri ha segnato un record a 9.957,87 punti, è in marginale ribasso (-0,06%) a quota 9933,76, mentre il CAC francese perde lo 0,19%. Londra sale dello 0,35%. Tra i singoli titoli in evidenza: * Kingfisher cede il 5% dopo una trimestrale deludente. * Commerzbank perde il 2,29% dopo il downgrade di Exane BNP Paribas. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia