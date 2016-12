BORSE EUROPA - Indici positivi sostenuti da buone trimestrali

INDICI ORE 10,50 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.187,06 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.366,42 0,12 1.316,39 STOXX BANCHE 197,32 -0,07 194,21 STOXX OIL&GAS 364,06 0,08 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 227,00 0,05 228,22 STOXX AUTO 510,87 0,6 481,95 STOXX TLC 299,7 -0,04 297,60 STOXX TECH 277,23 0,26 290,51 LONDRA, 22 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è positivo questa mattina, sostenuto da alcune trimestrali positive, dalla possibilità di merger nel settore tabacco e dalle attese di ulteriore supporto monetario ai mercati da parte della Fed. Alle 10,50 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,12% a 1.366,42. Tra le singole piazze, Londra +0,27%, Francoforte +0,2% Parigi -0,03%, depressa da un inatteso dato debole sull'attività economica in maggio. Dalla Germania, i segnali in maggio sono misti, con i servizi in espansione e la manifattura che rallenta. Gli indici di borsa europei sono vicini a resistenze tecniche importanti, verso i massimi raggiunti la scorsa settimana, ma gli investitori sembrano riluttanti a riportare il mercato in alto data l'incertezza del quadro macro. "Mi aspetto che il Dax incontri una resistenza a quota 9.780 E poi scambi in range", spiega un trader. Negli Usa, le minute dell'ultimo meeting della Fed hanno rassicurato gli investitori che la banca centrale continuerà nella sua linea di sostegno ai mercati. A confortare gli operatori, anche i dati sul Pmi cinese ai massimi da 5 mesi e le notizie dal settore tabacco con British American Tobacco in rialzo dell'1,9% sulla notizia che Reynolds, che detiene per il 42%, potrebbe comprare Lorillard. Tra gli altri titoli in evidenza: *SABMiller, propietaria del marchio di birra Peroni, sale del 3,7% dopo aver riportato un rialzo dell'1% negli utili annui andando oltre le attese di mercato. *Raiffeisen Bank International segna un +3,5% dopo una trimestrale migliore delle previsioni. * Logitech scende del 3,9% al minimo da 5 mesi dopo un audit interno sugli ultimi risultati. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia