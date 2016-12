BORSE EUROPA - Indici in calo guidati da Bnp Paribas

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3159,65 -0,14 3019 FTSEUROFIRST300 1355,64 -0,1 1316,39 STOXX BANCHE 195,58 -0,45 194,21 STOXX OIL&GAS 360,82 0,38 335 STOXX ASSICURAZIONI 225,06 0,16 228,22 STOXX AUTO 503,98 0,1 481,95 STOXX TLC 298,46 -0,58 297,6 STOXX TECH 274,25 0,34 290,51 EDINBURGO, 21 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è in leggero calo oggi e continua ad allontanarsi dai livelli della scorsa settimana, i massimi del 2014, spinto in basso da Bnp Paribas dopo la notizia che le autorità Usa vogliono sanzionare la banca. Bnp Paribas perde il 2,2%, una delle peggiori performance dell'indice paneuropeo FTSEurofirst 300, dopo che Bloomberg ha scritto che le autorità statunitensi chiedono più di 5 miliardi di dollari per il caso dei prestiti della banca a Paesi per i quali erano state decise delle sanzioni. Alle 10,40 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,1% a 1.355,7. Tra le singole piazze, Francoforte -0,04%, Parigi -0,32%, Londra -0,22. A guidare le borse al ribasso sono soprattutto settori come materie prime e bancari. Meglio comparti difensivi come quello delle utility. Tra gli altri titoli in evidenza oggi: * Le utility tedesche E.ON e RWE guadagnano rispettivamente oltre il 2% e l'1,9%, dopo che RBC Capital Markets ha rivisto il ratimg della prima a "outperform" da "underperform" e quello della seconda a "sector perform" da "underperform". * Il gruppo di shipping danese A.P. Moller-Maersk guadagna il 3% dopo avere annunciato un utile netto trimestrale sopra le attese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia